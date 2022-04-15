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Движение по улице Плеханова частично ограничат в Липецке

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В Липецке в 2022 году запланирован ремонт сразу пяти улиц. Об изменениях в схеме движения транспорта на время дорожных работ рассказала мэр города Евгения Уваркина.

«Мы уже проработали с подрядчиками основные маршруты для транспорта. Улицу Желябова и Пролетарскую дорожники постараются сделать без перекрытия. А если и будут перекрывать для транспорта, то на очень короткий срок — всего на несколько дней и только в выходные», — цитирует Уваркину LipetskMedia.

По ее словам, улицу Плеханова намерены перекрывать в два этапа. Сначала ограничат движение от кольца Плеханова до улицы Желябова, затем — от Желябова до Гагарина. Ориентировочно, первый участок закроют 24 апреля.

Движение общественного транспорта на время ремонтных работ пустят по улице Зегеля. Парковка на правой стороне улицы Плеханова будет закрыта.

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