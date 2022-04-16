Минобороны рассказало о подвигах российских военных в ходе спецоперации

В Министерстве обороны РФ в субботу, 16 апреля, рассказали о подвигах российских военнослужащих в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

В оборонном ведомстве отметили мужественные и решительные действия командира инженерно-дорожной роты, старшего лейтенанта Жаната Касенова, который обнаружил диверсионно-разведывательную группу украинских националистов, осуществляющую минирование дороги. Касенов принял решение атаковать противника, несмотря на его численное превосходство.

Ему удалось грамотно выстроить систему огня и определить первоочередные цели. Это позволило уничтожить позиции гранатометчиков. Российские инженеры более двух часов вели бой, после чего противник капитулировал и отступил. После боя старший лейтенант приступил к разминированию путей прохода российской колонны. Он лично обнаружил и обезвредил пять мин западного производства.

Также в Минобороны рассказали о профессиональных навыках сержанта Дениса Краснова. Экипаж боевой машины пехоты под его руководством вел ожесточенные бои с подразделениями украинских националистов. Умело маневрируя на участке местности, экипаж прицельным огнем уничтожил два автомобиля «Урал» и более 25 украинских боевиков. В результате ответного вражеского залпа боевая машина Краснова получила повреждения и загорелась. Сержант эвакуировал раненых сослуживцев, вынес их в укрытие и оказал первую медицинскую помощь. Подчеркивается, что потерь в его экипаже допущено не было.

По данным Министерства обороны, командир мотострелковой роты, капитан Сергей Овчар руководил обороной командного пункта во время нападения вооруженных формирований украинских радикалов на охраняемые объекты. Отмечается, что мотострелки под командованием Овчара уничтожили более 10 единиц военной техники и большое количество живой силы противника. Мужественные и героические действия капитана позволили обеспечить устойчивое и беспрерывное руководство группировкой российских войск.

Накануне официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, как высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» был нанесен удар по военному объекту на окраине Киева. Минобороны РФ опубликовало кадры удара ВМФ России. Представитель министерства отметил, что количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве будут наращиваться в ответ на совершение националистическим режимом любых атак или диверсий на территории РФ. Накануне со стороны Украины были обстреляны несколько сел в Белгородской и Брянской областях.

Всего с начала проведения специальной военной операции российские военные уничтожили 132 самолета, 105 вертолетов, 245 зенитных ракетных комплексов, 457 беспилотных летательных аппаратов, 2224 танка и других боевых бронированных машин, 251 установку реактивных систем залпового огня, 971 орудие полевой артиллерии и миномет, 2123 единицы специальной военной автомобильной техники.

С середины февраля в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных ухудшилась обстановка. Власти Донецкой и Луганской народных республик обратились к Москве за помощью и организовали эвакуацию мирных жителей в РФ. Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости республик, а 24 февраля объявил о начале проведения спецоперации по защите Донбасса.

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