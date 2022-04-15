МО РФ сообщило об удерживании националистами 6 тыс. иностранцев

Украинские националисты удерживают в заложниках более 6 тыс. граждан из девяти разных стран. Об этом сообщил в пятницу, 15 апреля, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Украинские националисты продолжают удерживать в заложниках в качестве живого щита 6198 иностранных граждан из девяти государств», — сказал Мизинцев, который возглавляет межведомственный координационный штаб (МКШ) РФ по гуманитарному реагированию на Украине.

Он добавил, что киевские власти держат в морских портах страны 76 судов из 18 стран.

«Созданные официальным Киевом в своих внутренних водах и на территориальном море угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам беспрепятственно выйти в открытое море», — пояснил глава МКШ РФ по гуманитарному реагированию.

Мизинцев подчеркнул, что киевские власти продолжают уклоняться от взаимодействия с представителями государств и компаний-судовладельцев в решении вопроса обеспечения безопасного выхода иностранных судов в район сбора.

Генерал-полковник заявил, что со стороны РФ принимается комплекс мер по обеспечению гражданского судоходства в акваториях Черного, Азовского и Средиземного морей.

Так, Вооруженные силы РФ ежедневно с 08:00 до 19:00 открывают морской гуманитарный коридор, представляющий собой безопасную полосу движения в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 80 и шириной 3 морские мили. Ежедневно каждые 15 минут на международных каналах №14 и №16 УКВ-радиосвязи силами Военно-морского флота России на английском и русском языках передаются сообщения, содержащие детальную информацию о порядке функционирования морского гуманитарного коридора, добавил генерал-полковник.

Глава МКШ предупредил международное сообщество об угрозе дрейфа сорванных с якоря украинских мин вдоль побережья причерноморских государств и призвал международные организации, а также руководство компаний-судовладельцев оказывать влияние на официальный Киев для деблокирования и обеспечения безопасного выхода судов иностранных государств из портов Украины.

Ранее, 13 апреля, сообщалось, что украинские националисты заблокировали более 450 мирных граждан в Николо-Васильевском монастыре Волновахского района Донецкой Народной Республики. В сообщении отмечается, что монастырь и единственную ведущую к нему дорогу постоянно обстреливают из минометов и крупнокалиберных пулеметов, есть убитые и раненые.

В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) ранее в этот день заявили, что украинские войска обстреляли Ясиноватую, выпустив 10 ракет из реактивной системы залпового огня «Град». Обстрелы Ясиноватой ведутся практически непрерывно, стреляют из тяжелой артиллерии по территории частного сектора.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация. Это, как указывали в Кремле, необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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