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Рейды по предотвращению нарушений ПДД организовали в Самарской области

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На дорогах Самарской области организованы массовые рейды по выявлению водителей, допускающих грубые нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Мероприятия пройдут в период с 15 по 17 апреля в целях пресечения нарушений, влияющих на уровень аварийности, и предотвращения ДТП. В них задействуют максимальное количество личного состава ГИБДД по всей области.

Особое внимание в ходе рейдов уделят водителям в состоянии опьянения, уточняет НИА «Самара». В соответствии с административным законодательством, за пьяное вождение автомобилисту грозит штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение прав на срок до двух лет.

За повторное нарушение предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со ст. 264.1 УК РФ. Сумма штрафа в данном случае возрастает до 200-300 тыс. рублей. Также водителю грозит до двух лет лишения свободы.

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