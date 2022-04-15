Рейды по предотвращению нарушений ПДД организовали в Самарской области

На дорогах Самарской области организованы массовые рейды по выявлению водителей, допускающих грубые нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Мероприятия пройдут в период с 15 по 17 апреля в целях пресечения нарушений, влияющих на уровень аварийности, и предотвращения ДТП. В них задействуют максимальное количество личного состава ГИБДД по всей области.

Особое внимание в ходе рейдов уделят водителям в состоянии опьянения, уточняет НИА «Самара». В соответствии с административным законодательством, за пьяное вождение автомобилисту грозит штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение прав на срок до двух лет.

За повторное нарушение предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со ст. 264.1 УК РФ. Сумма штрафа в данном случае возрастает до 200-300 тыс. рублей. Также водителю грозит до двух лет лишения свободы.