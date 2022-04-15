Прямой эфир
Мир
Следственный комитет РФ возбудил дело о фейках после событий в Буче
Мир
В Мариуполе предотвратили прорыв украинской колонны к «Азовстали»
Мир
МИД подтвердил рассылку ряду стран ноты из-за поставок оружия Украине
Мир
Япония выделит Украине более $100 млн финансовой помощи
Мир
Пушилин пообещал полностью восстановить Мариуполь
Общество
Росздравнадзор потребовал усилить контроль за выпиской рецептов на препараты
Мир
РФ объявила 18 сотрудников представительства ЕС персонами нон грата
Мир
Украинские силовики выпустили восемь снарядов по Горловке в ДНР
Мир
Более 180 человек эвакуированы из Мариуполя в Безыменное в ДНР 15 апреля
Мир
Белоруссия ввела ответные ограничения для автотранспорта ЕС
Мир
Рейтинг доверия к Байдену опустился на рекордно низкий уровень
Сюжет:

МО опубликовало кадры последствий ракетного удара по Новой Каховке

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство обороны России в пятницу, 15 апреля, опубликовало видео из поселка Новая Каховка в Харьковской области, ранее в этот день подвергшегося ракетному удару со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ).

На кадрах видно, что в результате падения осколков одной из ракет повреждены жилые дома и детский сад. Также сообщается о двух пострадавших. Им была оказана необходимая медпомощь.

Вопрос провокации: что стоит за ударами ВСУ по российской территории
Военного смысла в обстреле поселков в Брянской и Белгородской областях не было, подчеркивают эксперты

Один из сотрудников администрации Новой Каховки подчеркнул, что на момент обстрела в дошкольном учреждении не было детей.

Ранее в пятницу ВС РФ предотвратили попытку украинских националистов нанести поражение Каховской ГЭС. По словам официального представителя Минобороны Конашенкова, около 7:00 дивизион украинской 19-й отдельной ракетной бригады нанес удар двумя тактическими ракетами «Точка-У», которые были сбиты в воздухе российскими средствами ПВО. Осколки одной из них упали на город Новая Каховка.

Сообщается, что разрушение плотины привело бы к неконтролируемому сбросу днепровской воды и вызвало бы затопление населенных пунктов Херсонской области.

Также в этот день Конашенков рассказал, как высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» был нанесен удар по военному объекту на окраине Киева. Минобороны РФ опубликовало кадры удара ВМФ России. Представитель министерства отметил, что количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве будут наращиваться в ответ на совершение националистическим режимом любых атак или диверсий на территории РФ. Накануне со стороны Украины были обстреляны несколько сел в Белгородской и Брянской областях.

Всего с начала проведения специальной военной операции российские военные уничтожили 132 самолета, 105 вертолетов, 245 зенитных ракетных комплексов, 457 беспилотных летательных аппаратов, 2224 танка и других боевых бронированных машин, 251 установку реактивных систем залпового огня, 971 орудие полевой артиллерии и миномет, 2123 единицы специальной военной автомобильной техники

С середины февраля в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных ухудшилась обстановка. Власти Донецкой и Луганской народных республик обратились к Москве за помощью и организовали эвакуацию мирных жителей в РФ. Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости республик, а 24 февраля объявил о начале проведения спецоперации по защите Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022