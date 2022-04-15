МО опубликовало кадры последствий ракетного удара по Новой Каховке

Министерство обороны России в пятницу, 15 апреля, опубликовало видео из поселка Новая Каховка в Харьковской области, ранее в этот день подвергшегося ракетному удару со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ).

На кадрах видно, что в результате падения осколков одной из ракет повреждены жилые дома и детский сад. Также сообщается о двух пострадавших. Им была оказана необходимая медпомощь.

Один из сотрудников администрации Новой Каховки подчеркнул, что на момент обстрела в дошкольном учреждении не было детей.

Ранее в пятницу ВС РФ предотвратили попытку украинских националистов нанести поражение Каховской ГЭС. По словам официального представителя Минобороны Конашенкова, около 7:00 дивизион украинской 19-й отдельной ракетной бригады нанес удар двумя тактическими ракетами «Точка-У», которые были сбиты в воздухе российскими средствами ПВО. Осколки одной из них упали на город Новая Каховка.

Сообщается, что разрушение плотины привело бы к неконтролируемому сбросу днепровской воды и вызвало бы затопление населенных пунктов Херсонской области.

Также в этот день Конашенков рассказал, как высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» был нанесен удар по военному объекту на окраине Киева. Минобороны РФ опубликовало кадры удара ВМФ России. Представитель министерства отметил, что количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве будут наращиваться в ответ на совершение националистическим режимом любых атак или диверсий на территории РФ. Накануне со стороны Украины были обстреляны несколько сел в Белгородской и Брянской областях.

Всего с начала проведения специальной военной операции российские военные уничтожили 132 самолета, 105 вертолетов, 245 зенитных ракетных комплексов, 457 беспилотных летательных аппаратов, 2224 танка и других боевых бронированных машин, 251 установку реактивных систем залпового огня, 971 орудие полевой артиллерии и миномет, 2123 единицы специальной военной автомобильной техники

С середины февраля в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных ухудшилась обстановка. Власти Донецкой и Луганской народных республик обратились к Москве за помощью и организовали эвакуацию мирных жителей в РФ. Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости республик, а 24 февраля объявил о начале проведения спецоперации по защите Донбасса.

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