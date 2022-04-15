Рязанский Лесопарк благоустроят за 51 млн рублей

В Рязани определили подрядчика, который займется благоустройством территории Лесопарка. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Фирмой-исполнителем определено ООО «ТехноГрупп». Специалисты должны привести в порядок пространство от моста до первого разворотного круга.

Согласно проекту, на территории установят качели и скамейки, обустроят детскую площадку и велопарковки. Также там появятся указатели и новые урны, остановочный павильон и другие объекты, пишет 62INFO.ru.

Стоимость контракта с подрядчиком составила 51,2 млн рублей. Он должен завершить работы к 31 августа.