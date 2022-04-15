Горбольница Череповца возобновит плановый прием до конца месяца

Череповецкая городская больница (Вологодская область) до конца апреля возобновит плановый прием пациентов. Об этом сообщается в группе медучреждения в соцсети «Вконтакте».

С 18 апреля в полном объеме заработает дневной стационар. До конца апреля также откроются два круглосуточных отделения и одно дневное. Неврология, кардиология, гастроэнтерология и терапия продолжат прием в качестве отделений дневного пребывания.

Как уточняет ИА FlashNord, круглосуточные хирургическое и неврологическое отделения разместят на одной половине больничного корпуса. Первое будет рассчитано на 30 коек, второе — на 24. Пока что в помещениях проходит текущий косметический ремонт и трехэтапная санобработка.

В другой половине больницы останется полностью изолированный моногоспиталь. Он стал первым на Вологодчине учреждением подобного типа в начале пандемии COVID-19. За два года там прошли лечение свыше 12 тыс. пациентов.