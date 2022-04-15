Прямой эфир
Мир
Следственный комитет РФ возбудил дело о фейках после событий в Буче
Мир
В Мариуполе предотвратили прорыв украинской колонны к «Азовстали»
Мир
МИД подтвердил рассылку ряду стран ноты из-за поставок оружия Украине
Мир
Япония выделит Украине более $100 млн финансовой помощи
Мир
Пушилин пообещал полностью восстановить Мариуполь
Общество
Росздравнадзор потребовал усилить контроль за выпиской рецептов на препараты
Мир
РФ объявила 18 сотрудников представительства ЕС персонами нон грата
Мир
Украинские силовики выпустили восемь снарядов по Горловке в ДНР
Мир
Более 180 человек эвакуированы из Мариуполя в Безыменное в ДНР 15 апреля
Мир
Белоруссия ввела ответные ограничения для автотранспорта ЕС
Мир
Рейтинг доверия к Байдену опустился на рекордно низкий уровень

Горбольница Череповца возобновит плановый прием до конца месяца

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Череповецкая городская больница (Вологодская область) до конца апреля возобновит плановый прием пациентов. Об этом сообщается в группе медучреждения в соцсети «Вконтакте».

С 18 апреля в полном объеме заработает дневной стационар. До конца апреля также откроются два круглосуточных отделения и одно дневное. Неврология, кардиология, гастроэнтерология и терапия продолжат прием в качестве отделений дневного пребывания.

Как уточняет ИА FlashNord, круглосуточные хирургическое и неврологическое отделения разместят на одной половине больничного корпуса. Первое будет рассчитано на 30 коек, второе — на 24. Пока что в помещениях проходит текущий косметический ремонт и трехэтапная санобработка.

В другой половине больницы останется полностью изолированный моногоспиталь. Он стал первым на Вологодчине учреждением подобного типа в начале пандемии COVID-19. За два года там прошли лечение свыше 12 тыс. пациентов.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022