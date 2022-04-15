Заммэра Москвы опровергла информацию о новой волне заболеваемости COVID-19

Москва вышла на минимальные показатели по госпитализации пациентов с коронавирусом, новая волна заболеваний в ближайшее время не прогнозируется. Об этом в интервью телеканалу «Россия-1» сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Уже несколько недель мы находимся на минимальной планке по объему заболевших — 800-900 человек, а это минимум практически за весь период пандемии», — сообщила Ракова.

По словам заммэра столицы, в среднем за день госпитализируют от 170 до 190 человек с коронавирусом.

«На сегодняшний день каких-то объективных причин, которые говорят о том, что мы можем увидеть в ближайшие дни всплеск заболеваемости [COVID-19], мы не наблюдаем», — прокомментировала Ракова появляющиеся сообщения о новой волне коронавируса в России в мае-июне.

Она также рассказала распространении подвида штамма «Омикрон» ВА.2 «Омикрон-стелс» в Москве.

«В принципе, уже в феврале он стал доминировать в общей структуре штамма и не вызвал у нас роста госпитализаций и заболеваемости», — заключила политик.

Ранее, 14 апреля, инфекционист, главврач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков заявил, что россиянам стоит ждать новую волну заболеваемости через полтора месяца.

Ранее, 12 апреля, в Роспотребнадзоре предупредили, что преждевременное снятие антикоронавирусных ограничений может спровоцировать всплеск заболеваемости COVID-19 и впоследствии привести к возобновлению ограничительных мер.

Ранее в этот день глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отметил, что в мае-июне в России возможны подъемы заболеваемости.

В России доля подвида «Омикрон»-штамма BA.2, или «стелс-Омикрона», коронавируса превысила 90% от всех фиксируемых случаев COVID-19, как сообщил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИЭ Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

7 апреля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о распространении самого заразного варианта коронавирусной инфекции XE. Согласно результатам предварительных исследований экспертов ВОЗ, заразность нового штамма может быть на 10% выше по сравнению с BA.2, или «стелс-Омикроном».

В России проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак», а также «Конвасэл».

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