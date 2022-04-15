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Белоруссия закрыла въезд для зарегистрированных в ЕС автомобилей

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В качестве ответных мер на санкции Белоруссия ввела запрет на въезд автотранспорта из Евросоюза (ЕС) на территорию республики. Об этом сообщила в пятницу, 15 апреля, пресс-служба белорусского министерства транспорта.

Совместный ответ на санкционное давление

«С 00:00 (совпадает с московским. — Ред.) 16 апреля 2022 года вводится запрет на перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза в Беларусь автомобилей (и тягачей), зарегистрированных в Европейском союзе», — говорится в Telegram-канале ведомства.

В минтрансе уточнили, что до 23 апреля данное ограничение не будет применяться к транспортным средствам, зарегистрированным в ЕС, которые въехали на территорию Белоруссии до 16 апреля. Кроме того под данные ограничительные меры не попадает тот транспорт, прибывающий из ЕС, которые следует через определенные пункты пропуска в специально установленные места для осуществления грузовых операций и перецепки.

Также в ведомстве отметили, что для зарегистрированного в ЕС транспорта, перевозящего почту и живых животных, ограничений не предусмотрено.

«Кроме того, определен перечень мест, в которые могут следовать зарегистрированные в ЕС транспортные средства для осуществления грузовых операций и перецепки из близлежащих пунктов пропуска. ГТК (государственный таможенный комитет. — Ред.) по согласованию с минтрансом будет определять иные такие места», — добавили в ведомстве.

С 8 апреля таможенные службы государств Евросоюза, граничащих с Россией и Белоруссией, ссылаясь на пятый санкционный пакет, прекратили допуск на территорию ЕС автотранспорта, зарегистрированного в этих странах. Новые санкции коснулись запрета на автомобильные грузоперевозки по территории ЕС, в том числе транзитные.

Тогда же Евросоюз принял пятый пакет санкций в отношении России. В его рамках ЕС, в частности, запретил перевозки грузов транспортом РФ и Белоруссии.

Ряд стран вводит новые санкции против РФ и Белоруссии в ответ на проводимую Россией с 24 февраля военную операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Началу спецоперации предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей ДНР и ЛНР, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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