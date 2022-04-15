СК возбудил дело после наезда авто на ребенка на самокате в Нижнекамске

В Татарстане возбуждено уголовное дело по факту наезда легковушки на восьмилетнего мальчика на самокате. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по республике Андрей Шептицкий.

Инцидент произошел 14 апреля у дома № 109 на проспекте Мира. 18-летний водитель ВАЗ-2114 сбил ребенка, который пересекал дорогу на самокате по «зебре» на красный сигнал светофора, пишет ИА «Татар-информ».

Мальчика госпитализировали в Детскую городскую больницу. Медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга, уточняет InKazan.ru.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

15 апреля сообщалось, что на перекрестке в Южно-Сахалинске автомобиль Daihatsu Terios Kid сбил мать с шестилетним ребенком. По данным УГИБДД, у ребенка предварительно диагностировали черепно-мозговую травму, женщину отправили в травмпункт.