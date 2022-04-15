Прямой эфир
Мир
Следственный комитет РФ возбудил дело о фейках после событий в Буче
Мир
В Мариуполе предотвратили прорыв украинской колонны к «Азовстали»
Мир
МИД подтвердил рассылку ряду стран ноты из-за поставок оружия Украине
Мир
Япония выделит Украине более $100 млн финансовой помощи
Мир
Пушилин пообещал полностью восстановить Мариуполь
Общество
Росздравнадзор потребовал усилить контроль за выпиской рецептов на препараты
Мир
РФ объявила 18 сотрудников представительства ЕС персонами нон грата
Мир
Украинские силовики выпустили восемь снарядов по Горловке в ДНР
Мир
Более 180 человек эвакуированы из Мариуполя в Безыменное в ДНР 15 апреля
Мир
Белоруссия ввела ответные ограничения для автотранспорта ЕС
Мир
Рейтинг доверия к Байдену опустился на рекордно низкий уровень

СК возбудил дело после наезда авто на ребенка на самокате в Нижнекамске

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Татарстане возбуждено уголовное дело по факту наезда легковушки на восьмилетнего мальчика на самокате. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по республике Андрей Шептицкий.

Инцидент произошел 14 апреля у дома № 109 на проспекте Мира. 18-летний водитель ВАЗ-2114 сбил ребенка, который пересекал дорогу на самокате по «зебре» на красный сигнал светофора, пишет ИА «Татар-информ».

Мальчика госпитализировали в Детскую городскую больницу. Медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга, уточняет InKazan.ru.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

15 апреля сообщалось, что на перекрестке в Южно-Сахалинске автомобиль Daihatsu Terios Kid сбил мать с шестилетним ребенком. По данным УГИБДД, у ребенка предварительно диагностировали черепно-мозговую травму, женщину отправили в травмпункт.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022