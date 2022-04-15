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МО РФ заявило о планах ВСУ нанести ракетный удар по вокзалу в Лозовой

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Минобороны сообщило о том, что в распоряжении ведомства имеется информация о планах украинской армии нанести ракетный удар «Точкой-У» по ж/д вокзалу в городе Лозовая Харьковской области для того, чтобы потом обвинить в этом армию РФ. Об этом стало известно в пятницу, 15 апреля.

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«С этой целью в ближайшее время дивизионом 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ будет нанесен удар комплексом «Точка-У» по скоплению беженцев на железнодорожном вокзале в населенном пункте Лозовая», — заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации Михаил Мизинцев.

ТРК «Точка-У» — советский тактико-ракетный комплекс, способный наносить удары на расстоянии до 70 км. Комплекс способен запускать ракеты с боевой частью обычного, ядерного и химического снаряжения.

8 апреля в Народной милиции ДНР назвали нанесение ракетного удара комплексом «Точка-У» по вокзалу в Краматорске провокацией украинских силовиков, которая была направлена на то, чтобы выдать случившееся за действия российских военных. Тогда пострадали около 100 человек. Украинская сторона специально написала на ракете на русском языке «Это за детей». Однако, как подчеркнул Басурин, тактическая ракета «Точка-У» не числится на вооружении республик Донбасса и российской армии.

Тогда глава ДНР Денис Пушилин назвал случившееся военным преступлением.

В тот же день министерством обороны России сообщалось о распространении старых снимков с целью обвинения России в ударе по Краматорску. Ведомство сделало акцент на том, что на всех опубликованных Киевом фотографиях с учений «Союзная решимость – 2022» изображены не российские ракетные комплексы.

7 марта сообщалось, что пользователи Сети разоблачили очередной фейк об уничтоженной военной техники, которую на Украине выдают за российскую. На кадрах, появившихся в интернете, украинский военный показывает разбитую технику и говорит, что это уничтоженные российские БТР. Пользователи выяснили, эта техника не используется в российской армии, а на кадрах запечатлена украинская модификация бронемашины — БТР-70М, разработанная харьковским бронетанковым заводом после распада Советского Союза.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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