Дом для переселенцев из аварийного жилья возведут в Пскове к 2024 году

В Пскове до конца 2023 года возведут новый многоквартирный дом для переселенцев из аварийного жилья. Об этом заявил глава горадминистрации Борис Елкин, выступая с отчетом в гордуме.

Под строительство выбран участок на пересечении улиц Юности и Инженерной. Дом будет рассчитан на 198 квартир, пишет Псковское агентство информации.

Контракт на проектирование и строительство здания уже подписан. Работы выполнят в рамках региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда».

По словам Бориса Елкина, на территории Пскова планируется расселить 52 дома, признанных аварийными, уточняет Псковская Лента Новостей.