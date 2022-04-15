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СКР проверит информацию о нанесении ВСУ ракетного удара по Херсонской области

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Следственный комитет России (СКР) проверит информацию Минобороны РФ о нанесении вооруженными силами Украины ракетного удара по Херсонской области. Об этом 15 апреля сообщается в Telegram-канале ведомства.

Спецоперация в Донбассе 15 апреля. Текстовая трансляция
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«В рамках расследуемых уголовных дел Следственный комитет России проверит информацию Министерства обороны России о нанесении киевским режимом ракетного удара в Херсонской области, в результате которого осколками «Точка-У» ранило женщину и ребенка, а также были повреждены детский сад и жилые дома», — сказано в сообщении.

Ранее в этот день глава СКР Александр Бастрыкин заявил, что ведомство возбудило дело о фейках относительно Вооруженных сил РФ после украинской провокации в городе Буче под Киевом.

В начале апреля украинская сторона начала распространять сообщения о большом числе жертв среди мирного населения в Буче якобы из-за действий российской армии. Тогда Минобороны РФ назвало эту информацию провокацией.

Кроме того, СКР сообщил 15 апреля, что проверит данные американского журналиста Патрика Ланкастера об обнаружении убитых жителей Мариуполя после отхода украинской радикальной националистической группировки «Азов».

Также ведомство изучит информацию Минобороны РФ о наемниках из Польши и Франции, участвующих на стороне вооруженных сил Украины в боевых действиях.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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