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Бастрыкин поручил проверить слова Зеленского на предмет подготовки войны

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию, которую озвучил в интервью одному из западных СМИ, президент Украины Владимир Зеленский. Об этом 15 апреля сообщается в Telegram ведомства.

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Сообщается, что украинский лидер озвучил мысль о заблаговременной подготовке страны к войне с Россией и достижении договоренностей с союзниками о поставках оружия и снаряжения, а также финансовой помощи.

«Следствие проанализирует указанную публикацию и сопутствующие ей действия на предмет наличия в них признаков уголовного наказуемого деяния», — говорится в публикации.

Вопрос о возбуждении уголовного дела по факту планирования и подготовки агрессивной войны будет решаться при подтверждении этих сведений.

12 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что происходящее на Украине — трагедия, но никакого выбора у России не было.

6 марта глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что Украина планировала развернуть наступательную операцию в Донбассе и Крыму. По данным разведки ДНР и показаниям украинских военнопленных, наступление должно было начаться 8 марта.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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