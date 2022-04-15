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Глава Минпромторга Мантуров заработал почти 705 млн рублей в 2021 году

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Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заработал в минувшем году 704,664 млн рублей. Такие данные следуют из сведений о доходах и имуществе членов правительства, опубликованных 15 апреля.

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Отмечается, что по сравнению с 2020 годом доход Мантурова упал на 4,8%, тогда министр заработал 740,413 млн рублей.

Согласно декларации, в распоряжении чиновника находятся автомобили Lada Vesta и Тесла Х100D. Доходы супруги Мантурова за отчетный период выросли почти в четыре раза — до 52,4 млн рублей.

Также стало известно, что президент РФ Владимир Путин заработал в 2021 году 10,2 млн рублей, премьер-министр Михаил Мишустин — 18,3 млн рублей, а министр обороны Сергей Шойгу — почти 16,6 млн рублей.

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов по итогам 2021 года задекларировал доход почти в 124,6 млн рублей.

13 апреля Шульгинов заявил, что в прошлом году принял решение продать недвижимость в Европе. Согласно декларации о доходах за 2020 год, Шульгинов занял третье место по личным доходам в правительстве (201,6 млн рублей). Он стал единственным чиновником кабмина, который задекларировал имущество за рубежом. В декларации министра был указан дом в Испании площадью 284,2 кв. м, которым он владел вместе с женой.

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