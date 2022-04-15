Движение транспорта приостановили на дороге Рязани из-за паводка

В микрорайоне Борки в Рязани в связи с паводком закрыли движение на одной из дорог. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.

Речь идет об участке от остановки «Борки-1» до остановки «Борки-2». Там установили оградительные бетонные блоки и знаки «Проезд запрещен» и «Сквозной проезд запрещен», уточняет РИА «7 новостей».

Городские власти просят жителей пользоваться дорогой, ведущей через поселок.

Также рассматривается вопрос о перекрытии дороги в лесопарк со стороны проезда Речников, дороги с Солотчинского шоссе к Ореховому озеру, а также моста в поселок Остров.