В штаб-квартире ПАО «Россети» обсудили ключевые вопросы электросетевого комплекса

Зампредседателя правительства Александр Новак и помощник президента Максим Орешкин провели совещание по ключевым вопросам функционирования электросетевого комплекса. Сессия состоялась в штаб-квартире «Россети», сообщает пресс-служба компании.

В совещании участвовали министр энергетики Николай Шульгинов, глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский, а также гендиректор ПАО «Россети» Андрей Рюмин.

По словам Новака, сейчас особое внимание уделяется обеспечению бесперебойной работы электроэнергетического комплекса. «Для этого в условиях внешнего давления со стороны недружественных стран правительство уже приняло ряд мер поддержки системообразующих предприятий, в перечень которых в том числе вошли компании в сфере электроэнергетики, — сказал он. — Это позволит представителям отрасли преодолеть текущие вызовы, сохранить производственные показатели и рабочие места». Новак добавил, что правительство готово при необходимости «своевременно предлагать дополнительные меры стимулирования отрасли».

Орешкин, в свою очередь, подчеркнул, что электроэнергетика играет важную роль в реализации проектов государственного значения. Он уточнил, что в повестке диверсификация экспорта, адаптация логистических схем под меняющуюся ситуацию, развитие геостратегических территорий — Дальнего Востока, Восточной Сибири, Северного Кавказа, Арктики.

Гендиректор «Россети» со своей стороны пообещал, что, несмотря на серьезные внешние вызовы, компания выполнит все приоритетные задачи. «В этом году планируем крупные пуски. Эти объекты обеспечат мощностью БАМ (Байкало-Амурская магистраль. — Ред.) и Транссиб, новые промышленные кластеры на Дальнем Востоке, поспособствуют развитию региональных энергосистем. Актуальным вопросом остается реновация фондов для повышения надежности электроснабжения потребителей», — отметил Рюмин.

Участники совещания также обсудили тарифное регулирование, развитие сетевой инфраструктуры и обеспечение финансовой устойчивости «Россети». Кроме того, они посетили ситуационно-аналитический центр компании, который аккумулирует информацию обо всех существенных событиях в электросетевом комплексе. В зоне контроля — более 546 тыс. подстанций и 2,44 млн км ЛЭП.