Прямой эфир
Мир
Следственный комитет РФ возбудил дело о фейках после событий в Буче
Мир
В Мариуполе предотвратили прорыв украинской колонны к «Азовстали»
Экономика
Порог беспошлинного ввоза товаров россиянами повысили до €1 тыс.
Мир
Япония выделит Украине более $100 млн финансовой помощи
Мир
Пушилин пообещал полностью восстановить Мариуполь
Общество
Росздравнадзор потребовал усилить контроль за выпиской рецептов на препараты
Мир
РФ объявила 18 сотрудников представительства ЕС персонами нон грата
Мир
МИД РФ назвал антироссийскими заявления министра иностранных дел Израиля
Мир
Более 180 человек эвакуированы из Мариуполя в Безыменное в ДНР 15 апреля
Мир
Белоруссия ввела ответные ограничения для автотранспорта ЕС
Мир
Рейтинг доверия к Байдену опустился на рекордно низкий уровень
Сюжет:

В штаб-квартире ПАО «Россети» обсудили ключевые вопросы электросетевого комплекса

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Зампредседателя правительства Александр Новак и помощник президента Максим Орешкин провели совещание по ключевым вопросам функционирования электросетевого комплекса. Сессия состоялась в штаб-квартире «Россети», сообщает пресс-служба компании.

В совещании участвовали министр энергетики Николай Шульгинов, глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский, а также гендиректор ПАО «Россети» Андрей Рюмин.

По словам Новака, сейчас особое внимание уделяется обеспечению бесперебойной работы электроэнергетического комплекса. «Для этого в условиях внешнего давления со стороны недружественных стран правительство уже приняло ряд мер поддержки системообразующих предприятий, в перечень которых в том числе вошли компании в сфере электроэнергетики, — сказал он. — Это позволит представителям отрасли преодолеть текущие вызовы, сохранить производственные показатели и рабочие места». Новак добавил, что правительство готово при необходимости «своевременно предлагать дополнительные меры стимулирования отрасли».

Орешкин, в свою очередь, подчеркнул, что электроэнергетика играет важную роль в реализации проектов государственного значения. Он уточнил, что в повестке диверсификация экспорта, адаптация логистических схем под меняющуюся ситуацию, развитие геостратегических территорий — Дальнего Востока, Восточной Сибири, Северного Кавказа, Арктики.

Гендиректор «Россети» со своей стороны пообещал, что, несмотря на серьезные внешние вызовы, компания выполнит все приоритетные задачи. «В этом году планируем крупные пуски. Эти объекты обеспечат мощностью БАМ (Байкало-Амурская магистраль. — Ред.) и Транссиб, новые промышленные кластеры на Дальнем Востоке, поспособствуют развитию региональных энергосистем. Актуальным вопросом остается реновация фондов для повышения надежности электроснабжения потребителей», — отметил Рюмин.

Участники совещания также обсудили тарифное регулирование, развитие сетевой инфраструктуры и обеспечение финансовой устойчивости «Россети». Кроме того, они посетили ситуационно-аналитический центр компании, который аккумулирует информацию обо всех существенных событиях в электросетевом комплексе. В зоне контроля — более 546 тыс. подстанций и 2,44 млн км ЛЭП.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022