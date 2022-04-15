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«Победа» до октября приостановит полеты в Анапу

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«Победа» приостановит регулярные рейсы в Анапу из девяти городов. Об этом пресс-служба авиакомпании сообщила 15 апреля.

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«На период с июня по сентябрь 2022 года включительно отменены все рейсы в Анапу из Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Казани, Красноярска, Перми, Уфы и Челябинска», — говорится в сообщении.

Как отмечается, такое решение было принято «под влиянием совокупности внешних факторов» и из-за производственной необходимости. Купившим билеты клиентам автоматически оформится возврат денег.

11 апреля Евросоюз внес «Победу» и еще 19 российских авиакомпаний в черный список по причине того, что они якобы не соответствуют международным стандартам безопасности. Им запрещаются полеты в аэропорты государств Евросоюза и над его территорией.

С 8 апреля «Победа» временно перенесла все московские рейсы из аэропорта Шереметьево во Внуково. В авиакомпании отметили, что решение об оптимизации производственной программы и деятельности в одном базовом аэропорту позволит лоукостеру «максимально эффективно эксплуатировать» авиапарк и «продолжать выполнять полетную программу в необходимом объеме».

25 марта исполняющий обязанности гендиректора авиакомпании Андрей Юриков сообщил, что лоукостер сократит свой авиапарк с 41 самолета Boeing 737 до 25 единиц.

С 24 февраля полеты в ряд аэропортов на юге России временно ограничены до 19 апреля. Российским авиакомпаниям рекомендовано перевозить пассажиров, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

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