Экс-глава Аксонбанка арестован по подозрению в растрате

Басманный суд Москвы отправил в следственный изолятор экс-председателя совета директоров ООО «КБ «Аксонбанк» Андрея Озерова в рамках уголовного дела о растрате в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда 15 апреля.

«Постановлением Басманного районного суда Москвы в отношении Озерова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 13 июня», — сказала собеседница агентства.

Под арест в рамках этого же дела отправлена учредитель десятка компаний в Костроме Елена Иванова. Генеральный директор костромского ООО «Промметалл» Василий Тохсыров и генеральный директор ООО «Корвет» Алексей Семяшкин отправлены под домашний арест.

4 апреля московский городской суд оставил в силе решение о продлении ареста экс-замглавы Минпросвещения Марине Раковой по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Таким образом, Ракова останется под стражей до 6 июня 2022 года.

Ракова является фигуранткой уголовного дела о хищении средств ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» в рамках реализации федерального проекта «Учитель года» национального проекта «Образование». Ее задержали и арестовали в октябре 2021 года.