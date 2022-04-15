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Совет директоров Twitter принял меры по защите от поглощения Илоном Маском

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Совет директоров Twitter принял план защиты прав акционеров, так называемую «ядовитую таблетку», после предложения предпринимателя Илона Маска выкупить компанию за $41 млрд. Об этом 15 апреля сообщил портал Market Watch.

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Выбранная руководством компании стратегия называется «ядовитая таблетка», ее цель — снизить привлекательность объекта поглощения: между акционерами распределяются права, которые дают им возможность покупать акции на очень выгодных условиях, но невыгодных для потенциального покупателя.

«Таблетка» активируется, «если организация, физическое лицо или группа приобретут бенефициарное владение 15% или более находящихся в обращении акций Twitter в результате сделки, не одобренной советом директоров», говорится в публикации.

То есть если любое лицо приобретает долю от 15% в Twitter, которая не была одобрена советом директоров, в силу вступают права акционеров: возможность покупки дополнительных бумаг компании по текущей цене исполнения, которая в два раза меньше текущей рыночной стоимости бумаг.

Между тем соответствующий план не запрещает совету директоров рассматривать предложения или принимать их, если они отвечают интересам акционеров. Решение будет действовать один год, до 14 апреля 2023 года.

Днем ранее Маск предложил выкупить акции соцсети за $41 млрд ($54,2 за акцию), на фоне этой новости акции компании поднялись на 12%. Он заявил, что Twitter необходимо преобразовать в частную компанию. Он также подчеркнул, что это его лучшее и последнее предложение и, если оно не будет принято, он пересмотрит позицию акционера.

В руководстве соцсети хотели, чтобы предприниматель согласился на место в совете директоров. Так, его могли бы ограничить максимальным пакетом акций в 14,9%. Однако 11 апреля предприниматель отказался.

5 апреля управляющий партнер коммуникационного агентства Svoboda Agency Марк Шерман в интервью «Известиям» назвал знаковым событием покупку Маском гигантской доли Twitter. По его словам, наметился тренд, когда успешные предприниматели в сфере хай-тек начинают скупать дешевые по их меркам медиаактивы, которые в свое время сами поражали своим ростом. Как добавил эксперт, в настоящий момент не исключается вариант покупки Маском всей компании Twitter.

В тот же день стало известно, что Маск стал богатейшим человеком в мире по версии журнала Forbes. Бизнесмен впервые возглавил список миллиардеров. По данным издания, его состояние оценивается в $219 млрд. За год он разбогател на $68 млрд.

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