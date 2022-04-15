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Корреспондент «Известий» показал новые кадры боев с националистами в Мариуполе

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В одном из районов Мариуполя в ДНР продолжаются бои с украинскими националистами. На месте событий находится корреспондент телеканала «Известия» Алексей Полторанин, который 14 апреля предоставил новые видеокадры зачистки города российскими военными.

На записи слышны оглушительные звуки стрельбы из орудий.

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«Вы слышите, как сейчас идет зачистка от украинских националистов. До «Азовстали» отсюда — меньше километра», — рассказывает корреспондент.

Вокруг журналиста видны поваленные деревья и здания, в которых выбиты стекла. Съемка ведется из квартала, в котором расположена городская мариупольская больница.

До этого в пятницу корреспондент «Известий» также показал, как выглядит здание одного из корпусов больницы в Мариуполе после обстрела украинских националистов. В результате атаки здание сильно пострадало: выбиты окна, отсутствуют некоторые стены, а на уцелевших образовались трещины. Под завалами лежат тела погибших. В разрушенном корпусе находились терапевтические и неврологические отделения.

Ранее в этот день военный рассказал «Известиям», что подполковник украинской радикальной националистической группировки «Азов» (против которой в РФ возбуждены уголовные дела) притворялся психически больным, для того чтобы покинуть больницу в Мариуполе.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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