Корреспондент «Известий» показал новые кадры боев с националистами в Мариуполе

В одном из районов Мариуполя в ДНР продолжаются бои с украинскими националистами. На месте событий находится корреспондент телеканала «Известия» Алексей Полторанин, который 14 апреля предоставил новые видеокадры зачистки города российскими военными.

На записи слышны оглушительные звуки стрельбы из орудий.

«Вы слышите, как сейчас идет зачистка от украинских националистов. До «Азовстали» отсюда — меньше километра», — рассказывает корреспондент.

Вокруг журналиста видны поваленные деревья и здания, в которых выбиты стекла. Съемка ведется из квартала, в котором расположена городская мариупольская больница.

До этого в пятницу корреспондент «Известий» также показал, как выглядит здание одного из корпусов больницы в Мариуполе после обстрела украинских националистов. В результате атаки здание сильно пострадало: выбиты окна, отсутствуют некоторые стены, а на уцелевших образовались трещины. Под завалами лежат тела погибших. В разрушенном корпусе находились терапевтические и неврологические отделения.

Ранее в этот день военный рассказал «Известиям», что подполковник украинской радикальной националистической группировки «Азов» (против которой в РФ возбуждены уголовные дела) притворялся психически больным, для того чтобы покинуть больницу в Мариуполе.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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