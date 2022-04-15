Парковки в центре Петербурга подорожали на 50%

Власти Санкт-Петербурга установили новые расценки на платную парковку в центре города. Документ, опубликованный на сайте Смольного, находится на антикоррупционной экспертизе.

Водителям транспортных средств категории А и В придется платить по 150 рублей в час вместо 100 рублей. Речь идет о парковке на площади Островского, Лиговском проспекте, Греческой улице и Казанской площади. Целый день стоянки в центре обойдется в 1200 рублей.

Дешевле, 120 рублей в час, будет стоить парковочное место на Синопской набережной. В Петергофе и Ломоносове придется отдать за часовую стоянку 100 рублей, в Кронштадте — 30 рублей.

В 150 рублей в час обойдутся стоянки в Шушарах, на проспектах Народного Ополчения и Маршала Жукова, в 170 рублей — на улице Пилотов, в 200 рублей — в 5-м Предпортовом проезде и на Толмачевской улице. 220 рублей необходимо оплатить за час парковки на улице Оптиков и 230 рублей — на улице Коммуны.

Что касается платы за пользование перехватывающими автостоянками, то они подорожают в четыре раза независимо от адреса. Если раньше эта услуга обходилась в 25 рублей в час, то теперь стоимость увеличили до 100 рублей, сообщает телеканал «78».

Ранее сообщалось, что возможность оплатить парковку в Санкт-Петербурге появится в основной версии приложения «Парковки Москвы». В конце декабря 2021 года началось тестирование приложения «Парковки Москвы» в Санкт-Петербурге. В проекте принимает участие свыше 900 добровольцев, которые регулярно ездят в Северную столицу. Средства от оплаты парковки зачисляются в бюджет Санкт-Петербурга.