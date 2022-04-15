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МИД: Москва объявила 18 сотрудников представительства ЕС персонами нон грата

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Россия объявила персонами нон грата 18 сотрудников представительства Евросоюза (ЕС) в Москве. Об этом 15 апреля сообщили в МИД РФ.

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Отмечается, что такие действия являются ответной мерой на высылку Евросоюзом ряда сотрудников российских дипмиссий.

Соответствующая нота вручена главе представительства ЕС в Москве Маркусу Эдереру, добавили в МИД РФ.

Комментируя данное решение, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил «Известиям», что все последние годы отношения между Россией и Евросоюзом не развивались, несмотря на попытки Москвы. По его словам, высылка европейских дипломатов — это просто адекватные меры. Депутат добавил, что Россия всегда однозначно реагирует на выдворение дипломатов, на заявления официальный лиц стран и организаций, направленные против РФ.

Евросоюз же назвал решение России необоснованным и ни на чем не основанным.

5 апреля Евросоюз объявил персонами нон грата 19 сотрудников российского постоянного представительства при ЕС «за участие в деятельности, противоречащей их дипломатическому статусу». В миссии РФ при ЕС произошедшее тогда назвали враждебным и безосновательным шагом.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что Кремль негативно относится к высылке странами Евросоюза российских дипломатов.

В последние недели РФ столкнулась с массовой высылкой своих дипломатов из европейских стран. Такое решение, в частности, приняли Польша, Германия, Италия, Испания, Бельгия, Нидерланды, Дания, Болгария, Португалия, Ирландия, Швеция, Чехия, Румыния, Эстония, Литва, Латвия и Греция.

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