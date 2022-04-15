Спецслужбы Южной Осетии передадут РФ добытые в Донбассе секретные документы

В распоряжение российских спецслужб будут переданы секретные документы, добытые в Донбассе спецслужбами Южной Осетии. О соответствующем поручении главы республики Анатолия Бибилова сообщили в пятницу, 15 апреля, в его пресс-службе.

Президент Южной Осетии дал поручение по этому вопросу в ходе встречи с сотрудниками Службы внешней разведки (СВР) республики, когда они проинформировали его о результатах проведения специальной операции в ДНР по пресечению вывоза из Мариуполя и перехвата секретных документов главного управления Службы безопасности Украины (СБУ) по ДНР и ЛНР.

В спецоперации участвовала оперативная группа СВР Южной Осетии, которой оказывали содействие югоосетинские добровольцы. Все добытые документы, некоторые из них проходят под грифом «совершенно секретно» сразу по трем реестрам — СБУ, нацгвардии и минобороны Украины, доставлены в Республику Южная Осетия.

«Теперь самое главное — проработать их с коллегами в Российской Федерации, потому что именно РФ эти документы необходимы в первую очередь», — заявил Бибилов.

Отмечается, что среди секретных документов — данные об иностранных делегациях, прибывших на режимные объекты на территории ДНР и ЛНР, а также засекреченный документ визита президента Украины Зеленского в составе иностранной делегации в радикальную националистическую группировку «Азов» (против которой в РФ возбуждены уголовные дела) с полными списками иностранных представителей.

Также среди изъятых документов — доклады, рапорты агентуры СБУ на территории ДНР и ЛНР, списки офицеров «Азова» и финансовые документы по закупкам СБУ.

Ранее корреспондент «Известий» Роман Польшаков 6 апреля побывал на месте оставленного сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) тира в подвале одного из домов Мариуполя. В тире сотрудники украинской спецслужбы тренировались в стрельбе и пристреливали оружие. В подвале были обнаружены интересные документы: руководство по пользованию прицелом полностью на английском языке, а также журналы с вырванными страницами, по которым видно, что в них были какие-то записи. Кроме того, в помещении был оставлен «сюрприз» — мина.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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