ВСУ заминировали отделение психиатрии в мариупольской больнице

Психиатрическое отделение больницы в Мариуполе заминировано украинскими военными. Об этом рассказывает журналист «Известий» Алексей Полторанин.

В пятницу, 15 апреля, корреспонденты зафиксировали на видео свой спуск по лестнице. На записи виден подвал психиатрического отделения, где прятались порядка 100 человек. Их поместили в укрытие из отделения в связи с минированиями.

На днях военные Донецкой Народной Республики (ДНР) рассказали корреспонденту «Известий» Алексею Полторанину, что освобождение Мариуполя от националистов близится к завершению, однако продвижение сил республики усложняет работа украинских снайперов.

11 апреля жительница мариупольского микрорайона Восточный сообщила журналисту, что националисты открыто говорили мирным жителям о приказе стереть город с лица земли.

7 апреля мэр города Константин Иващенко заявил, что в Мариуполе погибло около 5 тыс. мирных жителей. В свою очередь, глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовные дела в связи с появлением новых сведений о преступлениях в отношении населения Мариуполя, которые совершили украинские националисты.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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