Навигация по рекам и каналам Петербурга откроется 18 апреля

В Санкт-Петербурге с 18 апреля откроется навигация по рекам и каналам. Об этом говорится в распоряжении, подписанном главой городского комитета по транспорту Кириллом Поляковым.

В документе уточняется, что реки и каналы города станут доступны для тех перевозчиков, которые утвердили стандарт безопасности деятельности организаций, а также для предпринимателей, которые перевозят пассажиров водным путем. Стандарт безопасной деятельности необходимо утвердить до начала перевозок.

Сезон навигации, как ожидается, продлится до середины ноября, сообщает телеканал «78».

10 марта в Петербурге начали разводить мосты через Неву и Малую Неву. Первой разведенной переправой в этом году стал мост Александра Невского. Его развели с 2:20 до 5:10 в ночь на 10 и 11 марта. Вплоть до открытия навигации каждую ночь будут проводиться разводки мостов. Всего же в этот период мосты в Петербурге разведут порядка 50 раз.