МИД РФ призвал Молдавию воздержаться от наносящих ущерб отношениям двух стран шагов
Москва рассчитывает, что Кишинев воздержится от действий, наносящих ущерб двусторонним отношениям. Об этом 15 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Так дипломат отреагировала на запрет в республике демонстрации и распространения георгиевской ленты, использования латинских букв Z и V как символов, а также трансляции российских телеканалов.
«Рассчитываем, что в руководстве республики возобладает здравый смысл и молдавская сторона будет воздерживаться от действий, наносящих ущерб отношениям с Россией», — сказала Захарова.
Она отметила, что последние шаги Молдавии не соответствуют заявлениям ее руководства о приверженности нейтральному статусу и партнерству с Россией.
«Молдавское руководство не раз заявляло о приверженности нейтральному статусу республики, соблюдению прав и интересов всех ее жителей, прагматичному и взаимовыгодному партнерству с Россией. Последние законодательные инициативы, принимаемые парламентом Молдавии, не соответствуют этим заявлениям, как не соответствуют им и некоторые другие шаги Кишинева, предпринятые в последнее время», — сказала Захарова.
14 апреля парламент Молдавии одобрил в финальном чтении запрет на ношение и хранение георгиевской ленточки. В тот же день Партия социалистов Молдавии раскритиковала данное решение, назвав его «одним из самых позорных шагов нынешней власти» республики.
Латинские Z и V нанесены на российскую военную технику, участвующую в спецоперации по защите Донбасса. В Минобороны рассказали, что Z означает «За победу», а буква V — «Сила в правде» и «Задача будет выполнена». Z и V стали символами российской операции.
24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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