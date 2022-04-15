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СКР проводит проверку после вышедшего из строя аттракциона в Омске

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СУ СКР по Омской области проводит доследственную проверку после инцидента во время катания людей на аттракционе «Орбита» в парке имени 30-летия ВЛКСМ в Омске. Там на посетителей пролилось техническое масло. Трое обращались за медицинской помощью.

По словам отдыхающих, во время работы карусели произошел хлопок, кабины затрясло, после чего на людей полилось техническое масло. Жидкость попала в глаза двум посетителям. Они сразу обратились за медицинской помощью. На следующий день в омскую клиническую офтальмологическую больницу пришла еще одна пострадавшая.

ИА «Город55» выяснило, как себя чувствуют пострадавшие. Двоих посетителей, которым масло попало в глаза, осмотрели медики и уже отпустили домой. В медицинской помощи они не нуждаются. У третьей пострадавшей также не обнаружено никаких видимых повреждений.

По предварительным данным, которые приводит ИА «ОМСКРЕГИОН», у аттракциона взорвался гидроцилиндр. Теперь следователи должны выяснить, из-за чего это могло случиться. Кроме того, инцидентом заинтересовалась прокуратура.

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