Боец Деревяшка назвал соперника Никулина спичкой и ожидает его слез

Российский боец смешанного стиля Дмитрий Бикрев по прозвищу Деревяшка заявил, что считает своего соперника Тимура Никулина спичкой и ждет его слез после боя.

«Это же видно было, что он горит. Он там говорил, что Деревяшку подожжет. На самом деле он горит как спичка. Буквально секунда — и парень заплачет», — сказал Бикрев, комментируя поведение своего соперника перед схваткой.

Ранее, 9 апреля, сообщалось, что Никулин и Бикрев устроили словесную перепалку перед поединком на турнире PRAVDA. Никулин пояснил, что от своего оппонента он услышал фразу о бое в «Никулинском цирке» и решил ответить Бикреву, сказав, что «главной зверушкой этого цирка» будет он.

За день до этого Никулин рассказал об ожиданиях от поединка с Бикревым. По его словам, у него есть все шансы на победу, потому что у Бикрева был год простоя.

Столкновение Бикрева с Никулиным станет соглавным событием турнира PRAVDA, который телеканал РЕН ТВ покажет в прямом эфире сегодня, 15 апреля, в 23:00 мск.

Главным событием турнира станет бой Вячеслава Дацика по прозвищу Рыжий Тарзан и бразильца Сауло Кавалари.

Победитель этой пары выйдет в финал и сразится с победителем поединка Вагаб Вагабов — Дмитрий Кудряшов, которые встретятся на ринге в июне.