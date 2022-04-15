«Роснано» попросило Генпрокуратуру проверить работу компании при Чубайсе

Глава госкорпорации «Роснано» Сергей Куликов обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить работу компании за 2010–2020 годы, то есть в то время, когда ее руководителем являлся Анатолий Чубайс. Об этом сообщило РБК в пятницу, 15 апреля.

В своем письме Куликов привел данные, что за 2010–2020 год объем внешних заимствований «Роснано» превышал 290 млрд рублей. К концу 2020 года долг компании составлял более 146 млрд рублей, а расходы на его обслуживание в 2010–2021 годах — 126 млрд рублей. При этом в качестве обеспечения этих заимствований использовались госгарантии на 108 млрд рублей, указал новый руководитель.

Топ-менеджер также подсчитал, что в 2016 году размер обязательств «Роснано» превысил стоимость активов компании, что привело к видимым признакам ее банкротства. Путем анализа нынешний глава госкорпорации пришел к выводу, что под руководством его предшественника предоставлялась некорректная финансовая отчетность государству, из-за чего потенциальный ущерб ему составил 28 млрд рублей в виде начисленных и уплаченных процентов по полученным кредитам.

Проверить «Роснано» Куликов попросил лично генерального прокурора Игоря Краснова, которому и адресовал свое письмо. Как отметили источники РБК, документ уже зарегистрирован в ведомстве.

Напомним, в марте Анатолий Чубайс уволился из администрации президента РФ и уехал из России. После этого в СМИ попали фотоснимки, на которых он обналичивал деньги в одном из банкоматов Стамбула, где, по данным журналистов, сейчас находится вместе с женой режиссером Авдотьей Смирновой.

Чубайс возглавлял «Роснано» 12 лет, сначала он был гендиректором, а затем председателем правления госкорпорации. 4 декабря 2020 года он был назначен спецпредставителем президента России Владимира Путина.

25 марта президент подписал указ об освобождении Чубайса от должности специального представителя президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. До этого, 23 марта, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Чубайс уволился со своей должности по собственному желанию.

Позже, 7 апреля, адвокат фигуранта уголовного дела по краже имущества у Анатолия Чубайса Вячеслав Макаров сообщил, что на 27 апреля суд в Москве вызвал предпринимателя для допроса в качестве потерпевшего. Дело было возбуждено в 2017 году по заявлению Чубайса по факту после кражи его имущества из жилого комплекса в Одинцовском районе Подмосковья. Сумма ущерба за время следствия снизилась с 3 млрд рублей до 70 млн рублей. Вернется ли к этому времени в столицу бывший глава «Роснано» и посетит ли суд, пока неизвестно.