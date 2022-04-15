Ядовитые змеи проснулись в лесах под Москвой

В лесах Московской области уже можно встретить гадюк. Ядовитые змеи вышли из зимнего анабиоза. Эти пресмыкающиеся, занесенные в Красную книгу, вылезают из своих укрытий и греются на солнце.

Лесничие рекомендуют быть особенно внимательными при прогулках по лесу, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональный комитет лесного хозяйства.

Специалисты говорят, что гадюки ядовиты сразу же после рождения. Но нападают эти змеи на людей только в случае угрозы их жизни и жизни их потомства.

12 апреля сообщалось, что первых гадюк заметили жители Свердловской области. О ядовитой змее на садовом участке сообщила жительница Артинского района. По словам женщины, гадюка лежала на камне.