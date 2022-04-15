Путин заработал в 2021 году 10,2 млн рублей

Президент России Владимир Путин в 2021 году задекларировал доход в 10,2 млн рублей. Соответствующий документ опубликовали 15 апреля на сайте Кремля.

В декларации Путина, как и раньше, значится квартира площадью 77 кв. м и гараж, еще одна квартира — 153,7 кв. м с гаражным местом 18 кв. м. В список внесены машины: ГАЗ М21 и «Нива» с прицепом «Скиф».

В 2020 году Путин заработал 9,994 млн рублей, следует из опубликованной 16 апреля прошлого года декларации о доходах главы государства.

В 2019 году Путин задекларировал 9,726 млн рублей, а годом ранее, в 2018 году, доход российского лидера составил 8,648 млн рублей.

В 2017 году доход президента составил 18,7 млн рублей. Причиной увеличения стала продажа земельного участка в 1,5 тыс. кв. м. В 2015 и 2016 годах глава государства зарабатывал по 8,9 млн рублей, а в 2014-м — 7,654 млн.