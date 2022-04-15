СКР изучит слова Зеленского о подготовке Украины к войне с Россией

Следственный комитет России (СКР) изучит данные, озвученные президентом Украины Владимиром Зеленским в интервью, опубликованном в одном из западных СМИ. Соответствующее поручение дал председатель ведомства Александр Бастрыкин 15 апреля.

В интервью Зеленский говорит о заблаговременной подготовке Украины к войне с Россией и достижении конкретных договоренностей с союзниками о финансовой помощи, поставках оружия и снаряжения.

«Следствие проанализирует указанную публикацию и сопутствующие ей действия на предмет наличия в них признаков уголовного наказуемого деяния. При подтверждении этих сведений будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по факту планирования и подготовки агрессивной войны», — сказано в сообщении СКР.

6 марта глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что Украина планировала развернуть наступательную операцию в Донбассе и Крыму. По данным разведки ДНР и показаниям украинских военнопленных, наступление должно было начаться 8 марта.

Позже, 11 марта, белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил, что власти Украины планировали нанести удар и по Белоруссии.

12 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что происходящее на Украине — трагедия, но никакого выбора у России не было.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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