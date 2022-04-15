Япония выделит Украине более $100 млн финансовой помощи

Правительство Японии выделит Украине помощь в размере 13 млрд иен (около $102 млн). Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 15 апреля.

«Сегодня на заседании правительства оформили договоренности с правительством Японии о привлечении помощи в размере 13 млрд иен. Это льготные средства для финансирования первоочередных потребностей нашей страны, нашего народа», — сообщил Шмыгаль в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Украинский премьер также отметил, что переговоры о финансовой помощи Киев ведет «на всех уровнях и со всеми, кто может и готов помочь».

13 апреля стало известно, что Евросоюз увеличит финансирование украинской армии еще на €500 млн.

В тот же день президент Соединенных Штатов Джо Байден обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским «продолжающуюся поддержку» с американской стороны. Американский лидер заявил о выделении Украине помощи на $800 млн. По словам президента США, новый пакет поддержки будет включать в себя уже предоставленные системы вооружений, а также артиллерийские системы, бронетранспортеры, вертолеты.

Ранее, 11 марта, сообщалось, что Европейский фонд мира удвоит военную помощь Евросоюза Украине, выделив на эти цели еще €500 млн.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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