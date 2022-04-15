Прямой эфир
Сюжет:

Япония выделит Украине более $100 млн финансовой помощи

Премьер-министр Украины Шмыгаль: Токио выделит Киеву более $100 млн финансовой помощи
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правительство Японии выделит Украине помощь в размере 13 млрд иен (около $102 млн). Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 15 апреля.

Спецоперация в Донбассе 15 апреля. Текстовая трансляция
Как развиваются события в ЛДНР, на Украине и в мире на ее фоне — в онлайн-репортаже «Известий»

«Сегодня на заседании правительства оформили договоренности с правительством Японии о привлечении помощи в размере 13 млрд иен. Это льготные средства для финансирования первоочередных потребностей нашей страны, нашего народа», — сообщил Шмыгаль в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Украинский премьер также отметил, что переговоры о финансовой помощи Киев ведет «на всех уровнях и со всеми, кто может и готов помочь».

13 апреля стало известно, что Евросоюз увеличит финансирование украинской армии еще на €500 млн.

В тот же день президент Соединенных Штатов Джо Байден обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским «продолжающуюся поддержку» с американской стороны. Американский лидер заявил о выделении Украине помощи на $800 млн. По словам президента США, новый пакет поддержки будет включать в себя уже предоставленные системы вооружений, а также артиллерийские системы, бронетранспортеры, вертолеты.

Ранее, 11 марта, сообщалось, что Европейский фонд мира удвоит военную помощь Евросоюза Украине, выделив на эти цели еще €500 млн.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022