Недостаток кислорода стал причиной гибели рыбы в озере Уссурийска

Эксперты Тихоокеанского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии назвали вероятную причину массовой гибели рыбы в Лотосовом озере в Уссурийске. Это могло произойти из-за асфиксии, вызванной понижением уровня кислорода в водоеме.

Vostokmedia уточняет, что в начале апреля в соцсетях появились фото и видео большого количества мертвой рыбы у берега Лотосового озера. Местные рыбаки склонялись к тому, что рыба погибла из-за недостатка кислорода. Кроме того, как известно, лотос заивливает водоемы.

13 апреля жители Омской области сообщили о мертвой рыбе в нескольких местных водоемах. В региональном министерстве природных ресурсов и экологии региона отметили, что большинство водоемов в Западной Сибири мелководны, из-за чего в зимний период рыбе грозит мор. После формирования ледового покрова фотосинтез у водных растений и фитопланктона останавливается, из-за чего прекращается поступление кислорода в воду.