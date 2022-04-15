Сдавшийся пехотинец ВМС Украины назвал сопротивление ДНР бессмысленным

Морские пехотинцы Военно-морских сил Украины сдались в плен в Мариуполе из-за бессмысленности сопротивления. Об этом 15 апреля рассказал журналистам один из пленных морпехов.

«Заканчивалась провизия, вода, снаряды, патроны. Нам даже никто не помогал. Командиры не препятствовали сдаче в плен. Они тоже согласились», — рассказал он «РИА Новости».

Также 15 апреля Следственный комитет РФ заявил о более тысячи сдавшихся в плен украинских военнослужащих, которые в настоящее время содержатся в России. Большинство из них допрошены следователями. Среди допрошенных — пять командиров бригад ВСУ, принимавших участие в боевых действиях против населения Донбасса.

По словам замруководителя комиссии партии «Единая Россия» по международному сотрудничеству Андрея Климова, среди попавших в плен есть военнослужащие из стран Североатлантического альянса.

Накануне сдавшийся в плен командир отделения 501-го отдельного батальона морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Болдырев сообщил корреспонденту «Известий» Алексею Полторанину, что украинское командование бросило пехотинцев в Мариуполе. Болдырев сказал, что со своими подчиненными укрывался в бункере. В скором времени вода, продукты и медикаменты стали заканчиваться, а украинское командование никак не помогло. По его словам, в рядах было много раненых. Он также рассказал, что сдавшиеся в плен получают всю необходимую помощь медиков и находятся в нормальных условиях.

Ранее 14 апреля штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщил, что в общей сложности в плен войскам республики сдались более 1,3 тыс. украинских морских пехотинцев 36-й бригады Вооруженных формирований Украины.

9 апреля украинские военные признались в снижении боевого духа среди бойцов ВСУ, определив его уровень как «ниже среднего».

С середины февраля в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных ухудшилась обстановка. Власти Донецкой и Луганской народных республик обратились к Москве за помощью и организовали эвакуацию мирных жителей в РФ. Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости республик, а 24 февраля объявил о начале проведения спецоперации по защите Донбасса.

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