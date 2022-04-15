Прямой эфир
Мир
Япония выделит Украине более $100 млн финансовой помощи
Мир
Пушилин пообещал полностью восстановить Мариуполь
Общество
Росздравнадзор потребовал усилить контроль за выпиской рецептов на препараты
Мир
РФ объявила 18 сотрудников представительства ЕС персонами нон грата
Мир
МИД РФ назвал антироссийскими заявления министра иностранных дел Израиля
Мир
Более 180 человек эвакуированы из Мариуполя в Безыменное в ДНР 15 апреля
Общество
Минстрой предложил заменить бумажные платежки ЖКУ на электронные уведомления
Мир
Попавший в засаду российский экипаж Т-80 отразил ракетную атаку ВСУ
Мир
Греция решила не отправлять больше военную технику Украине
Мир
В правящей партии Германии высказались за масштабные поставки оружия Украине
Мир
В Белом доме не подтвердили поездку Байдена в Киев
Сюжет:

Сдавшийся пехотинец ВМС Украины назвал сопротивление ДНР бессмысленным

Пленный заявил, что морпехи ВСУ сдались в Мариуполе из-за бессмысленности сопротивления
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Морские пехотинцы Военно-морских сил Украины сдались в плен в Мариуполе из-за бессмысленности сопротивления. Об этом 15 апреля рассказал журналистам один из пленных морпехов.

«Заканчивалась провизия, вода, снаряды, патроны. Нам даже никто не помогал. Командиры не препятствовали сдаче в плен. Они тоже согласились», — рассказал он «РИА Новости».

Освобождение: люди рассказывают родным о том, что живы
Как помогают найти пропавших на Украине родных — в спецпроекте «Известий»

Также 15 апреля Следственный комитет РФ заявил о более тысячи сдавшихся в плен украинских военнослужащих, которые в настоящее время содержатся в России. Большинство из них допрошены следователями. Среди допрошенных — пять командиров бригад ВСУ, принимавших участие в боевых действиях против населения Донбасса.

По словам замруководителя комиссии партии «Единая Россия» по международному сотрудничеству Андрея Климова, среди попавших в плен есть военнослужащие из стран Североатлантического альянса.

Накануне сдавшийся в плен командир отделения 501-го отдельного батальона морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Болдырев сообщил корреспонденту «Известий» Алексею Полторанину, что украинское командование бросило пехотинцев в Мариуполе. Болдырев сказал, что со своими подчиненными укрывался в бункере. В скором времени вода, продукты и медикаменты стали заканчиваться, а украинское командование никак не помогло. По его словам, в рядах было много раненых. Он также рассказал, что сдавшиеся в плен получают всю необходимую помощь медиков и находятся в нормальных условиях.

Ранее 14 апреля штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщил, что в общей сложности в плен войскам республики сдались более 1,3 тыс. украинских морских пехотинцев 36-й бригады Вооруженных формирований Украины.

9 апреля украинские военные признались в снижении боевого духа среди бойцов ВСУ, определив его уровень как «ниже среднего».

С середины февраля в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных ухудшилась обстановка. Власти Донецкой и Луганской народных республик обратились к Москве за помощью и организовали эвакуацию мирных жителей в РФ. Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости республик, а 24 февраля объявил о начале проведения спецоперации по защите Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022