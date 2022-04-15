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Пушилин пообещал полностью восстановить Мариуполь

Пушилин: Мариуполь будет полностью восстановлен и станет лучше, чем был
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Мариуполь будет полностью восстановлен — город станет лучше, чем был до начала боевых действий. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин 15 апреля.

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«Город будет полностью восстановлен и будет лучше, чем был. В этом есть уверенность, но до этого нужно дожить. Но чтобы до этого периода дожить, нужно включаться», — сказал он на встрече с мариупольцами.

Ранее в этот день официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что мариупольский металлургический комбинат имени Ильича полностью освобожден от украинских националистов.

14 апреля Минобороны РФ заявило, что в ходе операции по освобождению Мариуполя за ночь добровольно сложили оружие и сдались 134 украинских военнослужащих, в том числе 14 офицеров.

13 апреля стало известно, что в Мариуполе морской порт полностью освобожден от боевиков националистической группировки «Азов».

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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