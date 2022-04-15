ФСБ задержала в Калужской области готовивших теракт четверых мужчин

В Калужской области в пятницу, 15 апреля, задержали четырех исламистов, которые готовили теракт. Об этом рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Мужчины находились в составе запрещенной в России группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», которую в июне 2020 года Верховный суд РФ признал террористической.

По информации службы безопасности, один из боевиков собирался устроить теракт на территории калужского региона. Отмечается, что целью преступления был выбран военный объект, вероятно, воинская часть или армейский склад.

ФСБ уточнила, что указание о подготовке и совершении теракта поступило от эмиссаров, которые находятся за границей.

В ЦОС рассказали, что после того, как преступников задержали, был обнаружен тайник, оборудованный в арендованной квартире. Там хранились компоненты и составные части самодельного взрывного устройства (СВУ). Помимо этого, в переписках боевиков раскрыты инструкции по изготовлению взрывчатки.

Сейчас следователи Федеральной службы безопасности расследуют уголовное дело по статье о «приготовлении к совершению террористического акта».

1 апреля Федеральная служба безопасности задержала в девяти российских регионах 10 пособников этой же террористической организации. В ведомстве отметили, что преступники создали разветвленную межрегиональную сеть по сбору, аккумулированию и переводу денег на счета и банковские карты, которые были зарегистрированы на имена третьих лиц. Под предлогом благотворительности собранные средства перечислялись на нужды сирийских боевиков.

14 декабря прошлого года в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) сказали, что в Российской Федерации за один год структуры и правоохранительные органы предотвратили 65 террористических преступлений.