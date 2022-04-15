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Минимальный продуктовый набор в Севастополе подорожал за март на 11%

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В Севастополе за март 2022 года стоимость минимального набора продуктов питания выросла на 11,1%. Таковы данные Крымстата. На конец месяца он стоил в среднем 6384 рубля на человека, что более чем на 11% больше по сравнению с февралем и на 14,4% больше, чем в начале года.

ИА SevastopolMedia уточняет, что в феврале стоимость минимального продуктового набора в городе-герое составляла 5745 рублей в расчете на человека.

Тем временем в Севастополе за год на 16% выросла зарплата строителей. Сейчас она составляет в среднем 41 400 рублей в месяц. Такие данные озвучил и.о. директора городского департамента капитального строительства Игорь Ахмедов.

ИА «Крыминформ» поясняет, что это расчетная зарплата рабочего в строительной отрасли, которая утверждена правительством Севастополя. Показатель используют при определении стоимости строительства по госзаказам. В апреле 2021 года среднемесячная зарплата строителя первого разряда была 35 714 рублей.

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