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Пенсионерка пыталась сжечь боеприпас и спровоцировала взрыв в Новой Москве

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Пенсионерка в Новой Москве 15 апреля обнаружила боеприпас и попыталась его сжечь, спровоцировав взрыв.

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По данным «Известий», пенсионерка убирала мусор на территории СНТ и обнаружила боеприпас. Как сообщает источник, женщина попыталась его сжечь, из-за чего произошел взрыв, в результате которого она получила ранение ноги. Осколок боеприпаса долетел до окна 17 этажа рядом стоящего дома, но никто не пострадал.

На месте работают правоохранительные органы и экстренные службы, обстоятельства инцидента выясняются.

13 апреля в гаражном кооперативе в городе Подольск Московской области произошел взрыв газа, пострадали два человека.

11 апреля произошел взрыв на четвертом этаже пятиэтажного дома в подмосковном Ступино. По последним данным, в результате инцидента шесть жильцов погибли, 19 человек пострадали. В распоряжении «Известий» появились кадры с места происшествия. На записи видно, что в результате взрыва в доме полностью разрушено несколько квартир.

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