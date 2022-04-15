МИД РФ назвал антироссийскими заявления министра иностранных дел Израиля

Министерство иностранных дел РФ назвало «антироссийским выпадом» действия главы МИД Израиля Яира Лапида в контексте приостановки членства Москвы в Совете по правам человека ООН. Об этом министерство сообщило 15 апреля.

«Высказывания главы израильского внешнеполитического ведомства вызывают сожаление и неприятие. Плохо завуалирована попытка воспользоваться ситуацией вокруг Украины, чтобы отвлечь внимание международного сообщества от одного из самых застарелых неурегулированных конфликтов — палестино-израильского», — отметили в ведомстве.

В МИДе уточнили, что израильское правительство продолжает незаконную оккупацию палестинских территорий в нарушение решений Совета Безопасности и Генассамблеи ООН. В результате более 2,5 млн палестинцев на Западном берегу реки Иордан «проживают в отрезанных от внешнего мира разрозненных анклавах», а сектор Газа стал «тюрьмой под открытым небом».

«Примечательно и то, что курс Израиля на сохранение самой длительной в послевоенной мировой истории оккупации проводится при молчаливом попустительстве ведущих западных стран и фактической поддержке США», — заявили в министерстве.

7 апреля Израиль поддержал инициативу об исключении России из Совета по правам человека ООН. При этом Лапид отметил, что решение не меняет позицию страны, и назвал СПЧ ООН «экстремистским, морально ущербным, предвзятым и, по сути, антиизраильским органом, который с момента своего создания использовался главными нарушителями прав человека в мире как политический инструмент».

В тот же день Россия досрочно вышла из СПЧ ООН. Глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов рассказал «Известиям», что исключение страны из СПЧ — решение политическое и отражает мнение большинства его членов в отношении спецоперации России в Донбассе. По его словам, это лишает страну определенной трибуны, на которой она могла бы высказывать свое мнение и позицию. При этом он подчеркнул, что «ничего непоправимого не произошло». По его мнению, Совет по правам человека не Совет Безопасности ООН, который принимает решения, обязательные для исполнения всеми странами-членами.

Ранее, 7 апреля, заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сказал, что отстранение Российской Федерации от участия в СПЧ может стать разрушительным для ООН в целом. Россия играет в СПЧ ООН важную балансирующую роль, ее удаление из состава совета лишит многие развивающиеся страны защитника, заявил представитель РФ.

Россия сталкивается с дипломатическим давлением со стороны стран Запада, в том числе в вопросах взаимодействия с ООН, с начала проведения специальной операции по защите Донбасса, о которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. С середины февраля в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных ухудшилась обстановка. Власти Донецкой и Луганской народных республик обратились к Москве за помощью и организовали эвакуацию мирных жителей в РФ. Президент России 21 февраля подписал указ о признании независимости республик.

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