Росздравнадзор потребовал усилить контроль за выпиской рецептов на препараты

Росздравнадзор потребовал у медорганизаций усилить контроль за выпиской рецептов на рецептурные препараты. Об этом в пятницу, 15 апреля, сообщает пресс-служба ведомства.

«Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения направила письмо в адрес главврачей медицинских организаций с требованием усилить контроль за выпиской рецептов на рецептурные препараты», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это сделано в целях своевременного приобретения пациентами лекарственных препаратов для лечебного процесса. В ведомстве пояснили, что письмо является «продолжением кампании по наведению порядка в цепочке «врач-пациент-аптека» и регулированию отпуска рецептурных препаратов».

25 марта Росздравнадзор направил руководителям аптек предупреждение об ответственности за отпуск рецептурных препаратов без рецепта. Это было сделано «в целях снижения социальной напряженности в обществе и для стабилизации работы аптек», уточнили в службе надзора. По мнению ведомства, продажа рецептурных препаратов без рецепта — одна из причин, по которым возникает искусственный дефицит некоторых лекарств.

23 марта глава Минздрава РФ Михаил Мурашко подтвердил, что в России нет проблем с производством и запасами лекарств, все процессы продолжаются в плановом режиме. Он предостерег граждан от необдуманной скупки впрок медицинских препаратов. Министр также отметил, что цены на лекарства из списка жизненно необходимых и важнейших могут меняться только «по объективным причинам».

8 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о временном запрете вывоза из страны медицинских изделий, поставленных странами, присоединившимися к антироссийским санкциям.

Спрос на лекарства и оборудование возрос в связи с санкциями, которые были введены после начала Россией операции по защите Донбасса 24 февраля. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

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