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В Белгородской области за 1 млрд рублей отремонтируют 26 общежитий

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В Белгородской области в 2022 году намерены отремонтировать 26 общежитий, фактически переведенных в статус многоквартирных домов (МКД). Об этом вице-губернатор Константин Полежаев заявил на брифинге в пятницу, 15 апреля.

Изначально в 2022 году планировалось отремонтировать 24 таких здания. Внести в программу дополнительные дома удалось за счет экономии, возникшей в результате уже проведенных торгов. Общий объем финансирования составит 1 млрд рублей, пишет «Бел.Ру».

14 апреля на заседании комитета облдумы по строительству, ЖКХ и транспорту Константин Полежаев также рассказал, что сейчас областной закон не позволяет Фонду содействия реформированию ЖКХ выступать заказчиком по ряду работ, необходимых в местах общего пользования.

«Помимо капитального ремонта внутридомовых систем, помимо капремонта кровель, входных групп, утепления фасадов структура общежитий такова, что там огромное количество мест общего пользования. В многоквартирном доме это только подъезды, подвалы и чердаки, здесь же места общего пользования — большие коридоры (если общежитие коридорного типа), санузлы, душевые, общие кухни», — объяснил замгубернатора.

Чтобы привести их в порядок, необходимо внести корректировки в закон о финансировании капремонта МКД. Соответствующий законопроект Полежаев представил в ходе заседания комитета.

Как уточняет ИА «Абирег», всего в Белгородской области насчитывается 230 общежитий, переведенных в статус МКД. 58 из них требуют комплексного капитального ремонта.

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