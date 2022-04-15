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Президент РФ заработал в 2021 году 10,2 млн рублей

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Президент Российской Федерации Владимир Путин за прошлый год заработал 10,2 млн рублей. Такие данные приводятся в декларации на сайте Кремля.

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Список имущества за 2021 год у главы государства никак не поменялся. В собственности президента РФ всё так же две квартиры, площадь которых 77 кв. м и 153,7 кв. м, гараж — 18 кв. м и гаражное место с аналогичной площадью, два автомобиля ГАЗ М-21, автомобиль «Нива», прицеп «Скиф». Согласно документу, вся перечисленная недвижимость находится на территории РФ.

За 2020 год доход Путина составил 9,99 млн рублей, за 2019 год — 9,726 млн рублей. В 2018 году глава Российской Федерации получил 8,648 млн рублей. 2017 год принес больше всего заработка Путину — 18,7 млн рублей. В то время из декларации убрался земельный участок, площадь которого 1,5 тыс. кв. м. В 2017 году этот участок продали, по этой причине доход президента резко поднялся. Тогда подробно об этом рассказывал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Накануне президентских выборов в 2018 году президент России отчитался перед Центральной избирательной комиссией о своем заработке в период с 2011 по 2016 год. За шесть лет глава государства смог заработать 38,5 млн рублей. Основными источниками были указаны президентская зарплата, вклады в банках и военная пенсия. До выборов в 2012 году президент РФ отчитывался о доходе за четыре года размером 17,7 млн рублей.

Информация о недвижимости Путина практически не корректируется начиная с 2008 года. С того момента должностные лица обязаны декларировать доходы, имущество и обязательства имущественного характера по закону «О противодействии коррупции». В 2009 году президент России купил «Ниву», в то время из его распоряжения вышли 230 акций банка «Санкт-Петербург».

1 апреля ВЦИОМ обнародовал результаты опроса среди россиян, показывающие, что уровень доверия населения России к Путину возрос. Народ одобряет деятельность президента РФ на 79,0% (+1,1 пункта по сравнению с предыдущим). Опрос проводился с 21 по 27 марта 2022 года.

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