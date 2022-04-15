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Двое детей сломали ноги на качелях в Вилючинске

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В Вилючинске двое детей один за другим сломали ноги во время катания на подвесных качелях, установленных на центральной площади города. Прокуратура начала проверку.

ИА KamchatkaMedia со ссылкой на прокуратуру пишет, что сначала девятилетняя девочка получила травмы в виде перелома медиальной голени лодыжки справа. А через несколько часов девятилетний мальчик, тоже качаясь на качелях, получил закрытый перелом обеих костей голени. Его ноги попали между сиденьем качели и образовавшимся ледяным наростом под сооружением.

Во время предварительного просмотра было установлено, что качели находятся в состоянии, не отвечающем требованиям безопасности. Сейчас конструкцию демонтировали.

Прокуратура должна дать оценку деятельности органа местного самоуправления, других уполномоченных органов и организаций по содержанию объектов благоустройства зимой. При наличии оснований ведомство примет меры реагирования.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО в поселке Приозерном организацию «Восток — Запад» оштрафовали на 300 тыс. рублей за некачественное обслуживание и содержание детской площадки. Там ребенок получил травмы, упав со сломанной горки. Окружная прокуратура установила, что на детской площадке вовремя не заменили разрушенные элементы, из-за чего девочка провалилась с горки.

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