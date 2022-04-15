Ледовые переправы закрыли в центральных районах Якутии

В центральных районах Якутии с 15 апреля закрыли движение для всех видов транспорта по всем ледовым переправам. Речь идет об автозимниках на дорогах поселок Усть-Мая – поселок Эльдикан, село Кобяй – поселок Сангар, граница Хангаласского района – село Пеледуй, на дорогах «Белькачи», «Сангар».

В ближайшее время будет принято решение о продлении работы либо закрытии переправ через реку Лену Хатассы — Павловск и Кангалассы — Соттинцы. Грузоподъемность на них с 11 апреля была понижена до 30 т.

На автозимниках арктических и северных районов республики постепенно будут снижать грузоподъемность до 20 т, а с 20 по 25 апреля переправы закроют, пишет ИА YakutiaMedia.

Ранее в Якутии запретили эксплуатацию двух пассажирских паромов. Они были задействованы по маршруту Якутск — Нижний Бестях. Паромы принадлежат индивидуальному предпринимателю, который осуществлял перевозки без документов, подтверждающих техническую годность судов.