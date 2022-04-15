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В ОП раскритиковали наглое поведение Зеленского в отношении ЕС

Член ОП Малькевич указал на наглое поведение Зеленского по отношению к Европе
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Президент Украины Владимир Зеленский ведет себя нагло и «отвязно» по отношению к Европе. Об этом в пятницу, 15 апреля, заявил «Известиям» первый зампред комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

Спецоперация в Донбассе 15 апреля. Текстовая трансляция
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«Насколько нагло, если не сказать отвязно, ведет себя президент Зеленский, который просто заявляет, <…> что не захотел видеть президента Германии [Франк-Вальтера Штайнмайера]. Идет спецоперация, Украина утверждает, что [это отнимает у них] последние силы, а президент крупнейшего государства — донора Евросоюза «находящийся в осаде» Зеленский заявляет, что не хочет видеть президента Германии. Как какой-то барин диктует свои условия», — отметил он.

После этого, как напомнил Малькевич, украинский лидер заявил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, что ЕС должен давать Киеву по $7 млрд в месяц на социальные выплаты и нужды, не считая поставок оружия.

«Он [Зеленский] абсолютно потерял связь с реальностью», — заключил член ОП.

Как накануне отметила в беседе с «Известиями» член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди, требование президента Украины о предоставлении $7 млрд в месяц является «непосильным и грабительским для ЕС» с учетом необходимости восстановления Европы после санитарно-эпидемиологического кризиса.

12 апреля немецкие СМИ сообщили, что Зеленский отказался принять Штайнмайера в Киеве из-за его позиции по отношению к России. Как напомнил один из источников, президент Германии поддерживал строительство газопровода «Северный поток – 2» и считается создателем дружелюбной к России политики кабмина ФРГ.

Штайнмайер подтвердил журналистам информацию о том, что его отказались принимать в Киеве. Он намеревался посетить страну вместе с президентами Польши и трех прибалтийских государств.

На следующий день посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил, что власти страны пригласили канцлера ФРГ Олафа Шольца вместо президента Штайнмайера посетить Киев. Как заявили в Свободной демократической партии Германии, невозможно представить, чтобы канцлер поехал в страну, которая объявила нежелательным визит федерального президента.

Депутат ландтага (городской палаты депутатов) Берлина Гуннар Линдеманн в беседе с «Известиями» назвал такое решение киевских властей оскорблением для всей Германии. Между тем сам Шольц заявил, что пока не планирует посещать Украину.

17 февраля обстановка в Донбассе существенно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. ДНР и ЛНР обратились за помощью к РФ. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

На фоне обострения в регионе Россия 24 февраля начала операцию с целью защиты мирного населения Донбасса. Как тогда уточнил Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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