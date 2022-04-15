Немцам посоветовали реже принимать душ для экономии энергии

Глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер, говоря о возможном газовом эмбарго, призвал немцев экономить на потреблении энергии. Об этом сообщил телеканал N-TV. В том числе он поставил под сомнение необходимость часто принимать душ.

«Вопрос о том, действительно ли вам всё еще нужно принимать теплый душ семь раз в неделю с газовым обогревателем, вам придется задать себе снова», — сказал он.

Отмечается, что, по прогнозам немецких властей, цены на энергоносители останутся высокими. По данным Мюллера, в случае эмбарго на газ или остановки поставок из России топлива в стране хватит до конца лета или начала осени.

Ранее в пятницу министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что немцы обязаны внести вклад в энергосбережение на фоне украинского кризиса. По его словам, «всегда есть возможность сэкономить 10%». Министр считает, что страна может стать более независимой от российского импорта только в том случае, если будет рассматривать это как большой совместный проект, в котором участвует.

По данным «Газпрома», запасы газа в подземных хранилищах Европы к концу сезона отбора 19 марта составили 25,2 млрд куб. м, что является одним из самых низких уровней за многие годы.

Вице-премьер РФ Александр Новак 15 апреля заявил, что у Европы на данный момент нет разумной альтернативы ресурсам России, судьба промышленности и самих европейцев зависит от рациональных действий Евросоюза. По его мнению, полностью заместить российские нефть и газ в перспективе 5–10 лет вряд ли удастся.

Он уточнил, что на место ведущих поставщиков газа в Европу давно претендуют производители СПГ Америки. Также в качестве возможных импортеров углеводородов рассматривают производителей из Катара, Алжира, Саудовской Аравии, Кувейта. Новак подчеркнул, что «в ОПЕК уже заявили, что страны альянса не смогут компенсировать снижение поставок российской нефти на мировой рынок».

13 апреля президент России Владимир Путин рассказал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с РФ, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. По его словам, везде растут и цены и инфляция зашкаливает, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.

До этого стало известно, что по причине роста цен на энергоносители Великобритания рискует столкнуться с сильным падением уровня жизни. В Германии инфляция в марте выросла до 7,3%, что стало самым высоким показателем с момента объединения ФРГ и ГДР в 1990 году. В США потребительские цены выросли на 8,5% к концу марта, что стало самым высоким уровнем инфляции с 1981 года.

23 марта Путин объявил, что РФ переведет расчеты за поставку газа недружественным странам (все члены ЕС) в рубли из-за потери надежности западными валютами. Соответствующий указ был подписан 31 марта. Решение было принято на фоне антироссийских санкций, которые зарубежные страны ввели после начала спецоперации в Донбассе, о которой президент РФ объявил 24 февраля.

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