Диетолог назвала помогающие побороть стресс витамины

Наиболее подвержены стрессу люди, в организме которых не хватает ряда полезных веществ и витаминов. Об этом в пятницу, 15 апреля, рассказала врач-диетолог клиники «Скандинавия», эксперт компании SOLGAR Ольга Кондратенко.

«Как правило, наиболее подвержены стрессу люди, испытывающие дефицит магния, калия, селена, цинка, витаминов группы В, незаменимых аминокислот, высококачественного белка», — пояснила она «Газете.Ru».

Врач отметила, что магний нормализует нервно-мышечную передачу и профилактирует развитие полинейропатий (множественных поражений периферических нервов). Витамины группы В в сочетании с магнием улучшают усвоение белков и аминокислот, что влияет на функционирование иммунной системы.

«Витамины В6, В12, пантотеновая кислота, биотин, тиамин, рибофлавин поддерживают нормальный энергетический обмен, умственную активность и способствуют снижению утомляемости», — рассказала врач.

Кондратенко также заявила, что во время стрессовых ситуаций актуален комплексный прием витаминов группы В и антиоксидантов: селена и витамина С и Е. При борьбе со стрессом не стоит забывать и о кишечной микробиоте — она играет большую роль в усвоении микроэлементов и витаминов, подчеркнула диетолог.

Ранее в этот день врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что многие россияне страдают от нехватки витамина D из-за небольшого количества солнечных дней в году. По ее словам, источником витамина D является жирная рыба. Например, витамином D богата печень трески, также подойдет скумбрия, сельдь, сардины.

14 апреля врач-валеолог косметической компании «МейТан» Лидия Синицина рассказала о том, как распознать у себя дефицит витаминов до проявления первых симптомов заболевания. Так, помимо общего ухудшения самочувствия организм может сигнализировать о нехватке необходимых веществ и весьма нестандартными способами, к ним относятся: желание грызть лед, частое покашливание, набухшие десны, бессонница, частое онемение или покалывание в конечностях, выпадение волос.