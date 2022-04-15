Концепцию раздельного сбора мусора примут в Башкирии летом

Концепцию раздельного сбора твердых коммунальных отходов примут в Башкортостане к началу лета. На данный момент документ находится на утверждении в правительстве республики.

Основной упор планируется сделать на информировании населения о раздельном сборе мусора. По словам заместителя министра природопользования и экологии Азата Басырова, сбор будет вестись по двум фракциям — сухой и мокрой. Концепция предусматривает обустройство контейнерных площадок, а также закупку контейнеров, пишет «МедиаКорСеть».

Разработка концепции велась министерством совместно с Башкирским государственным аграрным университетом и региональными операторами. Ее внедрение предусматривается к 2030 году.

Ранее сообщалось, что в Амурской области запустили проект по выпуску элементов благоустройства из вторичного сырья. Из переработанного пластика сделают 500 скамеек и урн.